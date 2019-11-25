تكريم المخرج المكسيكي جيرمو أرياجا على هامش عرض فيلم "احكيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السيناريست والمخرج المكسيكي جيِّرمو أرياجا، على هامش عرض فيلم احكيلي بالمهرجان، الذي عرض مساء اليوم الاثنين.

وقال المخرج في كلمته إنه يشكر إدارة المهرجان على التكريم، كما وجه الشكر للشعب المصري على ترحابه، لافتا إلى أنه يعتبر التكريم بداية لتعاون أقوى بين السينما المصرية والسينما المكسيكية.

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من جانبه أوضح محمد حفظي أن أرياجا أثر فيه بشكل كبير وحببه في السينما.

ويلتقى صناع الأفلام المصريون والعرب والجمهور للمرة الأولى بالكاتب والسيناريست المكسيكي في محاضرة يلقيها، فى الثانية من مساء غد الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى.