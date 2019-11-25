بسبب "لوك صادم"في كواليس أحدث أفلامه.. كريم عبدالعزيز يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان كريم عبد العزيز، من كواليس أحدث أفلامه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وظهر الفنان كريم عبدالعزيز بلوك صادم، حيث ظهر حليق الرأس من المنتصف، وبشعر من الجانبين.

وأثار اللوك جدل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال استحسان البعض واصفين الفيلم بأنه سيكون جرعة كوميديا، كما عودهم الفنان كريم عبدالعزيز في أفلامه الكوميدية، وقال البعض ساخرين من اللوك "هو عامل دور سليمان عيد ولا إيه؟، فيما استهجن البعض اللوك ووصفه بالغير موفق خاصة أن كريم معروف بشخصية الجان.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطاركوميدى اجتماعى.