فيديو| أكرم حسني يقدم مفاجأة لخالد الصاوي في عيد ميلاده.. والأخير يرد برسالة "أوفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأ الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان خالد الصاوي في عيد ميلاده الـ56، الموافق اليوم 25 نوفمبر.

ونشر حسني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يهنئ فيه الصاوي، وظهر من خلفه شيكو وهشام ماجد، ليغني له الثلاثة "happy birth day to you".

وعلق حسني على الفيديو: "10 أسباب لتهنئة أكرم حسني لخالد الصاوي في عيد ميلاده، الرابعة ستدهشك".

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وحرص الفنان خالد الصاوي على توجيه الشكر لحسني وشيكو وهشام، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، على هذه المفاجأة، وكتب: "أكرم حسني، هشام ماجد شيكو، شكرا حبايبي عا المعايدة بحبكم من النهاردة اكثر بكثير، حسيتها من قلبكم وأنا في العواطف بقلب ميلودرامي وأبتسم وأدمع مع نفسي في وقت كانت تتحل فيه الحكاية ب الو الف شكر، بس ساعات الامتنان بيفيض والكلام ينحاش، (أسف عالاوفر ولكنه حقيقي فيا)".

ويحتفل النجم خالد الصاوي بعيد ميلاده الـ56 اليوم، إذ أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1963.

ويصور خالد الصاوي حاليًا، أحدث أفلامه "شريط 6" ويشاركه العمل نانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة.