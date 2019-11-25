بعد دخوله موسوعة جينيس.. محمد العدل يعلق على فوز الأهلي رقم 100

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاءحجازي: نشر المنتج محمد العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على الفوز رقم 100 لفريق طائرة الأهلي رجال. وكتب العدل: "فريق الطائرة رجال للنادى الأهلى يفوز على سموحة و يدخل موسوعة جينيس .. بفوزه رقم 100 المتتالي، ألف مبروووك". وفاز الأهلي في المباراة الماضية على نادي الاتحاد السكندري، وفاز اليوم على نادي سموحة، ليصل لرقم 100 فوز متتالي.

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