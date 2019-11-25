محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
"كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق.. أيها المعجبون على مر السنين"، هكذا وجهت "تايلور سويفت" الحديث لمحبيها بعدما انتزعت 6 جوائز في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية مساء أمس الأحد، لتحقق عددًا من الأرقام القياسية.
أصبحت "تايلور" بعد حفل الأمس، الأولى عالميًا حصولاً على هذه الجوائز، فقد حصلت "سويفت" على جائزة أفضل فنان في العام، وعلى أربع جوائز أخرى، كما قال المنظمون إن "سويفت" حصلت –أيضًا- على جائزة (فنان العقد) الفخرية؛ وهي أول جائزة يحصل عليها فنان أمريكي، وهي عن مجمل أعمالها ونجاحتها خلال العشر سنوات الماضية، ليصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة؛ لتكسر الرقم المسجل باسم "مايكل جاكسون"، الحاصل على 24 جائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تايلور" تحطم رقم "مايكل جاكسون".. ليلة لن تنساها "سويفت" في حفل "AMA" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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