محمد عبدالرحمن يعلق ساخرًا على صورة أحمد حلمي بـ"الترنج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن بشكل ساخر على صورة الفنان أحمد حلمي في الطفولة، الذي نشرها منذ قليل عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق عبدالرحمن على الصورة: "والفانلة اللي ملحوسة مانجه، أقسم بالله أحلى أيام ودايما مكسر الدنيا ياريس".

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وكان حلمي نشر صورته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدي إلا الترنج البني".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" من تأليف عبد الرحيم كمال وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني، وإخراج خالد مرعي.