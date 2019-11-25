إدوارد ينشر صورًا من تكريمه في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان إدوارد مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أثناء تكريمه اليوم الاثنين، من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن دوره في مسلسل "حواديت الشانزليزيه.

وعلق إدوارد على الصور: " من تكريمي النهاردة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن دوري في مسلسل حواديت الشانزليزيه، المحقق محمود سليم، الحمد لله".

المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

يذكر أن الفنان إدوارد شارك في السباق الماضي بمسلسل "حكايتي" البطولة المطلقة الأولى للفنانة ياسمين صبري، ويشاركها في المسلسل نهال عنبر، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش.