فيديو.. يحيى علاء يطرح ابن ذوات

طرح الفنان يحيى علاء أحدث كليباته بعنوان ابن ذوات، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب ابن ذوات من إخراج محمود جمال مرسي، والأغنية من الكلمات وألحان يحيى علاء، وتوزيع كريم بيدق. والأغنية من الكلمات وألحان يحيى علاء، وتوزيع كريم بيدق. يشار إلى أن الفنان يحيى علاء طرح مؤخرًا كليب بعنوان هاتي حضن، وهو من إخراج أحمد علاء الجندي، والأغنية من كلمات يحيى علاء، وتوزيع كريم بيدق. Advertisements وكسر كليب هاتي حضن حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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