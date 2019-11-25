تعرف على الفائزين بمسابقة القصة القصيرة في i read Awards

حصلت مروان ممدوح على جائزة عن قصتها ريادة ازوريس ضمن مسابقة القصة القصيرة التابعة لمبارة i read Awards، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بينما حصل محمد محمود الروبي عنقصة دماء وضحك، فيما حصلت روان ملك على جائزة عن قصتها الملك الدليل، فيما حصل احمد ربيع على جائزة عن قصة توت نهاية ملك، بينما حصل على السيد محمد على الاجازة عن قصة الأمن.
وحصل عمرو البداني عن قصة لامكان، وفاز محمد صلاح الدين عن قصته الافعى، ويذكر ان انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards، الخاصة باكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة، وتقام بالتعاون مع مبادرة iRead.
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