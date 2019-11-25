تعرف على الفائزين بمسابقة المعرف في i read Awards

حصل رامي محمد الشيخ على المركز الثالث بمسابقة i read Awards وح جائزة نقدية قيمتها 15 الف جنيها، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

بينما حصل عمرو المعداوي على المركز الأول في مسابقة المعرف وقيمتها 25 ألف جنيه.

ويذكر أن انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards، الخاصة باكتشاف المواهب

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في كتابة السيناريو والقصة القصيرة، وتقام بالتعاون مع مبادرة iRead.

تنقسم المسابقة إلى شقين، الأول، تنظيم مسابقة لكتابة سيناريو على أن يكون مقتبساً من إحدى الروايات، أما الثاني، سيكون مسابقة في كتابة القصة القصيرة.

ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المعالجة السينمائية، المخرج السينمائي والمؤلف

تامر محسن، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان التونسي ظافر العابدين، والمحلل السينمائي علاء كركوتى، والكاتب والسيناريست أحمد مراد.

أما لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة، فتضم في عضويتها؛ أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمى، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، وهالة حجازى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والقاص والروائي المصري حسن كمال، والناقدة والروائية المصرية الدكتورة شيرين أبو النجا.