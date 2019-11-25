قالت هالة حجازي ، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، أنه عندما تم عرض مبادرة i read Awards على نجوم اف ام وجدنا ان هدفنا واحد، لافتة إلى أن المحطه الإذاعي حرصا على توصيل الرسالة للجمهور.
واكدت حجازي خلال حفل توزيع الجوائز المقامبأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، أن نجوم اف ام سوف تستمر في الدعم لمسابقة i read Awards
ويذكر ان انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards، الخاصة باكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة،
تنقسم المسابقة إلى شقين، الأول، تنظيم مسابقة لكتابة سيناريو على أن يكون مقتبساً من إحدى الروايات، أما الثاني، سيكون مسابقة في كتابة القصة القصيرة.
ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المعالجة السينمائية، المخرج السينمائي والمؤلف تامر محسن، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان التونسي ظافر العابدين، والمحلل السينمائي علاء كركوتى، والكاتب والسيناريست أحمد مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة حجازي: نجوم إف إم تحرص على دعم i read Awards لتوصيل رسالتها للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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