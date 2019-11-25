هالة حجازي: نجوم إف إم تحرص على دعم i read Awards لتوصيل رسالتها للجمهور

قالت هالة حجازي ، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، أنه عندما تم عرض مبادرة i read Awards على نجوم اف ام وجدنا ان هدفنا واحد، لافتة إلى أن المحطه الإذاعي حرصا على توصيل الرسالة للجمهور.

واكدت حجازي خلال حفل توزيع الجوائز المقام

بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، أن نجوم اف ام سوف تستمر في الدعم لمسابقة i read Awards

ويذكر ان انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز مسابقة iRead Awards، الخاصة باكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة،

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وتقام بالتعاون مع مبادرة iRead.

تنقسم المسابقة إلى شقين، الأول، تنظيم مسابقة لكتابة سيناريو على أن يكون مقتبساً من إحدى الروايات، أما الثاني، سيكون مسابقة في كتابة القصة القصيرة.

ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المعالجة السينمائية، المخرج السينمائي والمؤلف تامر محسن، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان التونسي ظافر العابدين، والمحلل السينمائي علاء كركوتى، والكاتب والسيناريست أحمد مراد.