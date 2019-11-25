يحظى صناع الأفلام المصريون والعرب والجمهور للمرة الأولى بفرصة مشاركة الكاتب والسيناريست المكسيكي جيِّرمو أرياجا الفائز بالجوائز والمرشح للأوسكار، وذلك في الثانية من مساء غدا الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. الثانية من مساء غدا الثلاثاء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. المحاضرة التي تمتد لأكثر من 3 ساعات، وتقام تحت عنوان "السرد القصصي الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط"، يتعمق أرياجا خلال محاضرته الشهيرة عالمياً في جوهر إتقانه لكتابة السيناريو، والسرد غير الخطي والخطي ومتعدد الخيوط. ساعات، وتقام تحت عنوان "السرد القصصي الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط"، يتعمق أرياجا خلال محاضرته الشهيرة عالمياً في جوهر إتقانه لكتابة السيناريو، والسرد غير الخطي والخطي ومتعدد الخيوط.

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كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. المكسيكي جيِّرمو أرياجا ينقل تجربته في كتابة السيناريو لجمهور القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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