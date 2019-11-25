«سيدة البحر» تجربة سينمائية جريئة ولدت في حضرة الألم

لم تقف حدود مشروع الإصلاح الاستراتيجي السعودي، الذي توج بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وإقامة حفلات موسيقية، وإعادة افتتاح دور السينما عند هذا الحدَ، وإنما خلف وراءه ظهور مخرجات سعوديات شاركن في المحافل السينمائية العالمية وحصدن بإبداعاتهن جوائز متنوعة في المهرجانات الدولية، وتعتبر المخرجة الشابة شهد أمين واحدة من أبرز المخرجات التي صنعت لنفسها أسلوبا سينمائيا خاصا نال إعجاب الجمهور والنقاد.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، أن يشارك في المرحلة الانتقالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، فقد نظم عرض «جالا» للفيلم «سيدة البحر» ضمن مشاركته في مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، بحضور مخرجته شهد أمين والأبطال فاطمة الطائي ويعقوب الفرحان والمنتج بول ميلر.

من خلال فيلم «سيدة البحر»، الذي تأهل للحصول

على جائزة «فيرونا» عن فئة الفيلم الأكثر إبداعا، ضمن مسابقة «أسبوع النقاد» التي أقيمت أخيراً في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 76، كما توج بثلاث جوائز في ختام مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف بالمغرب، وهي جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين وجائزة لجنة تحكيم النقاد.

«نجوم وفنون» حوارات صُناع فيلم «سيدة البحر»، في محاولة لفك شفرة اللغز والغموض الذي احاط الفيلم، كونه يعتمد على الايماءات وتعبيرات الوجه، ومعرفة الرسائل الضمنية الموجودة بين خطوطه الدرامية.