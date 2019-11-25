عرض الفيلم الوثائقي المصري "نوم الديك في الحبل".. غدًا

يعرض في الرابعة من مساء غد الثلاثاء، الفيلم الوثائقي المصري السوداني "نوم الديك في الحبل" للمخرج سيف عبد الله، في عرضه العالمي الأول، وذلك

ضمن منافسات أفاق السينما العربية، بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.

ويعد الفيلم قصيدة لكل اللاجئين في العالم الذين

يبحثوا عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحوا للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التي تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التي ترسم واقعاً حيويا حول ماهية اللاجئ.