تراند اليوم : خد بالك .. شتيمة النجم المشهور بـ200 الف جنيه

حصلت الفنانة شذى على حكم قضائي ضد فتاة انتحلت شخصيتها وسبتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شذى عبر حسابها على Instagram صورة من الحكم القضائي الذي حصلت عليه والذي ينص على تغريم الجانيه 200 ألف جنيه مصري، ومبلغ 10 آلف جنيه أخرى على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزامها المصاريف الجنائية والمدنية.

ومن جانبها علقت شذى على الحكم: “من سنه تقريبا اتعمل account fake وشتمني بأقذر الشتايم وكلام وحش جدا وروحت وعملت محضر ومكنتش متخيله أن حقي هيرجعلي، وأن هيتعرف مين عمل كده، بس الحمد لله أن إحنا في دولة قانون محترمه، وأن عندنا أجهزه حديثه قدرت توصل للي عمل فيا كده، وأنا

فضلت ساكته وماشيه خطوات قانونية، وكنت واثقه في ربنا وفي القانون أن حقي هيرجع، حسبنا الله و نعم الوكيل فأي حد يفكر يشوه بني آدم زييه، وربنا يعافينا و يبعدنا عن سواد القلوب والغل”

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“شكرا لكل حد تعب علشان يوصل للجاني ، شكرا لضباط مكافحة الجريمة الإلكترونية والقضاه المحترمين اللي اعتبروا أني أخت أو بنت أي حد منهم وأصدروا الحكم العادل .. الحمد لله”.

طرحت الفنانة شذى أغنية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان “المرأة المستقلة”، يشارك في غنائها كل من أوكا وأورتيجا.