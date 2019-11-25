إيقاف مسلسل بطل "قيامة أرطغرل" الجديد عند الحلقة السابعة

وجّهت قناة "فوكس" التركية، ضربة موجعة للممثل التركي أنجين ألتان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، فقررت إيقاف مسلسله الجديد "الرصاصة" عند الحلقة السابعة بسبب ضعف الرايتنغ.

وكان أنجين قد حقّق نجاحاً كبيراً على مدى خمس سنوات في مسلسل "قيامة أرطغرل"، وقد أراد صناع المسلسل الجديد استثمار نجوميته، فعهدوا إليه ببطولة العمل مع الممثلة هاندا أرتشيل، إلا أنّ العمل لم يحظ بنسبة مشاهدة مرتفعة، واعتبر الكثير من المشاهدين أن العمل الذي تدور أحداثه في السبعينيات ممل.

ويأتي إيقاف المسلسل، مع انطلاق مسلسل "المؤسّس عثمان"، الموسم السادس من "قيامة أرطغرل"، والذي حقّق نسبة مشاهدة فاقت الـ16 مليون مشاهداً خلال عرض الحلقة الأولى.

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مخرجة العمل هلال سارال علّقت على خبر إيقاف مسلسل "الرصاصة" عند الحلقة السابعة بالقول "مؤسف جداً على كلّ ذلك الجهد".

وقد قدّم أنجين في العمل شخصية وكيل نيابة يُدعى “أورهان قورشون”، والمسلسل مستوحى من قصة حقيقية حول حياة المدعي العام الأشهر في تاريخ إسطنبول ” مارلون كمال”، وعرض قصة الحياة والحب الخالد للمدعي كمال الذي كتب اسمه بحروف ذهبية، كما سلط المسلسل الضوء على قصة حب تامدعي لفتاة تدعى ليلى.

وبدأ تصوير أولى حلقات مسلسل رصاصة في نهاية شهر أغسطس من العام الحالي، وعرضت منه ست حلقات، على أن تعرض الحلقة الأخيرة هذا الأسبوع.