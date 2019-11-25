فيديو لـ فجر السعيد خلال إصابتها بالشلل يثير الجدل

بعد رحلة علاج طويلة، قرّرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد العودة إلى بلدها الكويت بتاريخ 12\12\2019

ولم تذكر فجر إلى أين وصلت في علاجها، إلا أنّها أكدت أن الطبيب الفرنسي الذي أجرى لها العملية سيرافقها إلى الكويت، ما يعني ان رحلة علاجها لم تنته بعد.

فجر نشرت مجموعة فيديوهات وتغريدات وصور تؤكّد شفاءها، بعضها يجمعها بأفراد عائلتها، خلال وجودهم معها في باريس

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كذلك نشرت فجر السعيد فيديو آخر يعود الى مرحلة المرض، يظهر الشلل التام في يدها بالرغم من محاول الفنانة أحلام على مساعدتها على تحريكها. وقد اثار الفيديو الجدل، حول قوة الصداقة التي تجمع فجر بأحلام، والوفاء الذي تتمتع به الفنانة والذي قلّ نظيره.

فجر السعيد تصور نفسها في باريس

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دسمان | شاهد أول ظهور لـلإعلامية الكويتية #فجر_السعيد بعد تجاوز أزمتها الصحية@AlsaeedFajer pic.twitter.com/baG3FO30HI — دسمان نيوز (@DasmanNewsCom) November 23, 2019

فجر السعيد تعلن موعد عودتها الى الكويت

بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت وتم تحديد تاريخ 12-12-2019 للعوده وسيرافقني في الرحله الدكتور Alexander RAULT .. عزمته عالكويت ليرى بلدي وعائلتي كلها تريد أن تقدم له الشكر على إنقاذه لحياتي بأمانته الطبيه وتوفيق رب العالمين pic.twitter.com/9F5VbseDbk — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 23, 2019

فجر السعيد تؤكد اصابتها بالشلل التام