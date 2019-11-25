مقدمة البرامج ​دعاء فاروق​ تتهم بأنها عدوة الله!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 نوفمبر 2019 09:55 مساءً - اتُّهمت مقدمة البرامج المصرية ​دعاء فاروق​ من احد المتابعين بأنها عدوة الله، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

وردت دعاء على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يا ساتر يارب.. ليه شارون.. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، الله يسامحك ويغفر لك ويملى قلبك بالتسامح بدل كل هذا السواد”.

بعد ذلك أعادت نشر التعليق وعلقت بالقول: “دي عينة من تعليقات بعض المتدينين المحترمين اللي حاطة صورة مصحف عالأكاونت بتاعها بس شايفة إني انا عدوة الله … دعيت لها والله ربنا يشيل كل هذا الغل والكره ليا من قلبك يا رب”.