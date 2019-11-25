مصطفى قمر ضيف شرف «البعض لايذهب للمأذون مرتين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق النجم المصري مصطفى قمرعلى المشاركة كضيف شرف، ضمن أحداث فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، ودينا الشربينى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

ويظهر كريم عبد العزيز بشخصية مقدم برامج يناقش العديد من القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى وقضايا الزواج والطلاق ويدخل فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منها الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطاركوميدى اجتماعى .

ومن جانب أخر، بدأ مصطفى قمر فى التحضيرات الأولية للجزء الثانى من فيلم “حريم كريم” الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

فيلم “حريم كريم” تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم من إخراج على إدريس .