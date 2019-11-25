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متابعة بتجــــــــــرد: أصدر قاضٍ في مدينة لوس أنجلوس الأميركية أمراً يقضي بهدم قصر والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، لكونه “خطرًا على المجتمع” وفق وسائل الإعلام الأميركية.
وفي التفاصيل، يواجه المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد معركة قانونية طويلة الأمد، على خلفية قصره الضخم الذي بُني منذ نصف عام ويبلغ ثمنه 100 مليون دولار، بعد أن اشتكى الجيران من حجمه، اذ يقع على جانب التل وتبلغ مساحته 30000 قدماً مربعاً.
وبعد تقديم الجيران مستندات ضد عملاق العقارات البالغ من العمر 71 عامًا، مدعين أن المنزل الضخم قد بُني بطريقة غير قانونية وهو بحالة هندسية غير مستقرة، حكم القاضي بضرورة هدمه باعتباره “خطرًا واضحًا ودقيقًا” على الهياكل المتبقية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأميركية تأمر بهدم قصر والد جيجي وبيلا حديد.. ثمنه 100 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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