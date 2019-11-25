إليسا تظهرُ كأنّها حامل.. وتُفاجئ جمهور حفلها بناصيف زيتون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صور الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الغنائي في المكسيك، الأحد 24 نوفمبر، حالة جدل واسعة بين الجمهور عبر منصّات مواقع التوصل، لأنها ظهرت وتبدو كأنها حامل.

وارتدت إليسا بالحفل فستانًا من اللون أبيض، وبدتْ بشكل أنيق، لكن الفستان أظهرها ببطن منتفخ، كونه واسعًا من أسفل الصدر، فظنّ البعض أنّها حامل.

وبعد تداول الصور، انهالت التساؤلات حول مدى حقيقة حمل الفنانة اللبنانية بسبب بروز بطنها بهذه الطريقة، لكن الإجابات كانت سريعة من طرف آخر بأن الفستان أظهرها بهذا الشكل، وليست حاملًا كما ظنّ البعض.

واستغرب عددٌ من المتابعين توجيه أسئلة بشأن حمل إليسا خاصةً وأنها معروف عنها بأنها ليست متزوجة، فيما قال آخرون بأن زاوية التقاط الصورة وطريقة تصميم الفستان قد أثارتا الشكوك في الوهلة الأولى.

وأحيت إليسا حفلًا جديدًا بالمكسيك في إطار جولتها الخارجية التي بدأتها منذ أسابيع، وفاجأت الجمهور بوجود الفنان السوري ناصيف زيتون، وسط حشد جماهيري من الجالية العربية هناك.

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وقدّمت إليسا كوكبةً من الأغاني المميّزة لها، وتفاعلت الفنانة في أكثر من أغنية مع الجمهور حيث قامت بالرقص على المسرح وسط تحية كبيرة من الحضور، وطلبت إليسا من الفنان ناصيف زيتون الصعود على المسرح من أجل الغناء معها.

ووثّق مقطع فيديو النجمة اللبنانية وهي تُطالب الجمهور بالتصفيق لناصيف زيتون فور صعوده إلى المسرح، وقدّم الثنائي "ديو كرمالك"، وكان زيتون متناسقًا مع إليسا خلال تأدية الأغنية.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية قد بدأت جولتها الخارجية منذ أسابيع، وأحيت خلالها أكثر من حفل غنائي، بدأتها في فرنسا على مسرح "الأولمبيا" في باريس وسط حضور جماهيري كبير، بينما أحيت كذلك حفلًا منذ أيام في مونتريال بكندا، ثم جاء موعد حفلها الأخير في المكسيك الذي تتواجد فيها جالية عربية كبيرة.

يُشار إلى أن إليسا تستعدُّ خلال الفترة المقبلة لبداية التحضير لألبومها الجديد، الذي ينتظره الكثير من عُشّاقها في الوطن العربي.