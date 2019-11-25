شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة نقاشية عن "التواصل الاجتماعى" بمشاركة جميلة عوض وهيثم دبور.. غدا والان مع تفاصيل الخبر
يشارك فى النقاش الذى يستمر لمدة ساعة كل من الفنانة جميلة عوض، والسيناريست هيثم دبور، وطارق نصر، وعمر عبد التواب عمر، وتدير النقاش، إنجى أبو السعود.
يشار إلى أن جميلة عوض تصور حالياً فيلم "بنات ثانوى" ويشارك فى بطولته هنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
يذكر أن جميلة عوض قدمت فيلمين هذا العام هما "الضيف" مع خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وإخراج هادى الباجورى وعرض فى يناير الماضى، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال وبيومى فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومها أبو عوف ومحمد ثروت وإخراج محمود كريم وتم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى.
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