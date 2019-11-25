شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد يتحدث عن الواقع الافتراضى والسينما بمهرجان القاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج مروان حماد فى جلسة نقاشية عن الواقع الافتراضي والسينما، وذلك في الثانية عشرة والنصف، من ظهر غد الثلاثاء بأحد الفنادق القاهرة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى لدورته الـ 41.

الندوة التي تستغرق 60 دقيقة، ويتحدث فيها أيضا ماجد فراج مبرمج الواقع الافتراضي، وياسمين العياط، ومدير التصوير أحمد المرسى.

يشار إلى أن المخرج مروان حامد يعرض له حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" وتخطت إيراداته الـ 100 مليون جنيه كسابقة أولى من نوعها فى السينما، ويشارك فى بطولته إياد نصار، هند صبرى، نيللى كريم، خالد الصاوى، وعدد كبيرمن النجوم، تألف أحمد مراد، وإنتاج سينرجى فيلمز.