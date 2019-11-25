شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائى بمهرجان القاهرة غدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام فى السادسة من مساء غد الثلاثاء حفل توزيع جوائز النسخة السادسة لملتقى القاهرة السينمائى، الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

ويتنافس 16 مشروعا من 8 دول عربية، على جوائز قيمتها تصل إلى 200 ألف دولار، وتتنوع بين الروائى والوثائقى، فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج، حيث تختار المشاريع الفائزة لجنة تحكيم تضم فى عضويتها، السيناريست مريم نعوم، وإيدا مارتينز، والمنتج جورج ديفيد مستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية.

فى مرحلة ما بعد الإنتاج تشارك هذا العام 3 مشاريع روائية، منها اثنان من مصر هما "عنها" للمخرج إسلام العزازى، و"قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، والثالث عراقى إيطالى هو "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد.

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كما تشارك 6 مشاريع روائية فى مرحلة التطوير، منها ثلاثة مصرية، هي "الأرض المعلقة" للمخرجة نادين صليب، و"أنا وليلى" للمخرجة ماجى مرجان، و"سكن للمغتربات" للمخرج ناجى إسماعيل، ومشروعان من لبنان هما؛ "شميم" للمخرج كريم رحبانى، و"ورشة" للمخرج نديم تابت، فيما جاء المشروع السادس بعنوان "المحطة" وهو يمنى أردنى، للمخرجة سارة إسحاق.

أما المشاريع الوثائقية، فتشارك 4 منها فى "الملتقى" بمرحلة ما بعد الإنتاج، هى "نحن من هناك" من لبنان للمخرج وسام طانيوس، و"لاجئ فى الجنة" فلسطينى ألمانى للمخرج خالد جرار، و"المدسطنسي" تونسى فرنسى، للمخرج حمزة عونى، و"بيت هناك.. سينما هنا" مصرى سورى للمخرج نضال الدبس.

وتشارك أيضًا 3 مشاريع وثائقية فى مرحلة التطوير، هى "مفيش راجل بيعيط" من مصر للمخرج محمد مصطفى، و"أيام وحياة عمر الشريف" مصرى ألمانى للمخرج مارك لطفى والمخرج السويدى أكسيل بيترسون، والمشروع الثالث هو "على خطى جميلة فى ظلال الأرز" من لبنان للمخرجة فاطمة راتشا شحادة.

يذكر أن ملتقى القاهرة السينمائى يُقام كجزء من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينمائية بشراكة مع مركز السينما العربية، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر، ويوفر فضاءً مهماً لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، كما يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية فى عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.