شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان خورى: فيلم "احكيلى" ولادة متعثرة استغرقت 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ماريان خورى، مخرجة الفيلم الوثائقى "احكيلي"، قبل عرضه فى المسابقة الدولية للدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، إن الفيلم مصرى بشكل كامل وإنتاج ذاتى، لأنها لم تريد تدخل أى منتج فى تفاصيل الفيلم.

وأضافت أن الفيلم يروى تفاصيل حياتها الشخصية هى وابنتها وعائلتها واحتفالات بأعياد الميلاد مع عائلتها لذلك تراه فيلما خاصا، مشيرة إلى أن الفيلم كان ولادة متعثرة استغرقت 9 سنوات وليس 9 شهور فقط.

وأشارت ماريان خورى إلى أنها اعتمدت خلال أحداث الفيلم على أرشيف كبير للعائلة يمتد لـ100 سنة، من صور وفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، وتسجيلات أخرى للمخرج يوسف شاهين مع والدته سجلها بنفسه.

وحضر عدد كبير من نجوم ونجمات الفن لمشاهدة الفيلم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية منهم خالد سليم، عبير صبري، نور اللبنانية، ليلى علوى، إلهام شاهين، درة، كندة علوش، شيرين رضا، لبلبة، بسنت شوقي، أحمد داوود، إنجى المقدم، إنجى أبو زيد، غادة إبراهيم، رانيا منصور، نورهان منصور، مريم حسن، محمد حفظي، عمرو منسي، المخرج أبو بكر شوقي، وذلك بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.













































































































































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