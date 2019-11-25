شكرا لقرائتكم خبر عن "كله يعدى إلا الترنج البنى".. هكذا وصف أحمد حلمى نفسه فى الصغر.. شاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم أحمد حلمى جمهوره، من خلال صورة قديمة له فى سن الـ 12 عاماً، عندما كان يرتدى ملابس المنزل وبجواره قفص عصافير، حيث كشف عن الصورة فى منزل العائلة عبر صفحته على "فيس بوك " قائلاً: "الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدى إلا الترنج البنى".

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أحمد حلمى

وفى سياق آخر يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خايل مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.