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هكذا وصفت سمية الألفى علاقة الحب بين فاروق الفيشاوى وليلى علوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سمية الألفي، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس"، أنها كانت على علم بقصة حب فاروق الفيشاوي وليلى علوى، موضحة أنها لم تكنّ مشاعر الكره لأى من النساء اللاتى وقعن فى حبه، فالحب لا يمكن السيطرة عليه، مشيرة إلى أنها كانت تعلم جيدا نزواته النسائية طيلة زواجهما.

وأشارت سمية إلى أنها خلال تصوير فيلم "الموظفون فى الأرض" بمشاركة ليلى علوي، تحدثت الأخيرة معها عن تلك العلاقة، وقالت لها: "على فكرة أنا بعد ما عرفتك كويس وقربت منك وقربت من فاروق وعرفته كويس يتعملك تمثال فى ميدان التحرير، قولتلها ليه يا ليلى ده فاروق لذيذ، قالت لى أه هو لذيذ بس متعب وشقي، قولتلها أه قالتلي إنتي كنتى مستحملة ده إزاى"، وابتسمت سمية فى آخر الحديث عن تلك التجربة.

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ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى يوم الخميس 25 يوليو من العام الحالى، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، حيث قال إن طبيبه أخبره عن إصابته بالمرض وأنه سيتعامل معه وكأنه "صداع" ليس أكثر وأنه سينتصر عليه، إلا أن حالته تأخرت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وتراجعت حالته الصحية بدرجة كبيرة وتوقفت وظائف الكبد، وفقد النطق تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حتى توفيا متأثراً بالمرض.

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