شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب وراء وفاة مغنية البوب الكورية Goo Hara والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض التقارير الكورية إلى أن نجمة البوب الشهيرة Goo Hara "كو هارا" التى عثر عليها ميتة أمس الأحد داخل شقتها، بعد عدة بلاغات للشرطة الكورية، عاشت فترتها الأخيرة داخل طقوس اكتئاب كبيرة، نتيجة فقدها لصديقتها المقربة "سولى" فى أكتوبر الماضى.

بدأت النجمة الكورية صاحبة الـ28 عاما العمل فى فريق "كارا" المكون من خمس فتيات فى عام 2008، وكان من أوائل الفرق النسائية التى ساعدت فى شهرة موسيقى البوب الكورية، والتى أصبح لها الكثير من المعجبين فى اليابان والصين ودول أخرى.

وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة فى اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.