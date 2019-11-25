شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب وراء وفاة مغنية البوب الكورية Goo Hara والان مع تفاصيل الخبر
بدأت النجمة الكورية صاحبة الـ28 عاما العمل فى فريق "كارا" المكون من خمس فتيات فى عام 2008، وكان من أوائل الفرق النسائية التى ساعدت فى شهرة موسيقى البوب الكورية، والتى أصبح لها الكثير من المعجبين فى اليابان والصين ودول أخرى.
وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة فى اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.
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