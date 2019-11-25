شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. منال الحمرونى وزوجها يتبادلان القبلات.. على طريقة الفيشاوى وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت منذ قليل الفنانة والإعلامية التونسية منال الحمروني وزوجها الفنان حسام الجندى، على السجادة الحمراء فى عرض الفيلم المصرى "احكيلي"، الذى يشارك بالمسابقة الدولية فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، وتبادلا القبلات على طريقة النجم أحمد الفيشاوي وزوجته في المهرجانات الدولية.

وحضر منذ الدقائق الأولى علي السجادة الحمراء النجم خالد سليم، النجمة نور اللبنانية، الفنانة عبير صبرى، الإعلامية بوسى شلبى، وذلك بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التى يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان فى مجال السينما "الأم" هى مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هى ابنتها "سارة" التى تدرس السينما فى كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص فى عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التى ظهرت فى أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة فى مسرح الحياة.













































































































































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