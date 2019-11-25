وائل جسار يوضح تفاصيل منعه من دخول المكسيك.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان اللبناني وائل جسار، تفاصيل منعه من دخول المكسيك، وذلك في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.
وائل جسار، قال في الفيديو، إنه لم يسمح له بالدخول إلى الأراضي المكسيكية، وإن ذلك لم يحدث بسبب عدم حيازته تأشيرة دخول.
وأضاف، أنه يحمل تأشيرة “شينغين” تسمح له، بحسب قوله، بعبور الحدود المكسيكية.
وأكد أنه إلى الآن لم يعرف سبب منعه من دخول المكسيك، هو ومتعهد الحفل، الذي لم يصل لأي معلومة إلى الآن.
الفيديو حصل على العديد من التعليقات ومنها من دعا الفنان اللبناني لتغير وجهته إلى بلادهم وإقامة حفلات بها.
كما أن البعض الأخر أوضح أن الفيزا الـ “شينغين”، تسمح لحاملها الدخول والتنقل بحرية في 26 دولة أوروبية، والمكسيك ليست منهم.
يذكر ا ناخر حفلات وائل جسار، كانت في فندق جميرا بالكويت، برفقة الفنانة المصرية أنغام، وذلك يوم 14 نوفمبر الجاري.
كما شارك في إحياء إحدى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 10 نوفمبر الجاري.
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