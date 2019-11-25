سارة نخلة تمدح أحمد عبد الله محمود رغم قضية الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من زيارتها الحالية لباريس، وبالتحديد من أمام برجل إيفل.

سارة نخلة ظهرت في الصور وهي ترتدي معطفًا قصيرًا، ووضعت على رأسها “كاب”، من نفس لون المعطف، وحصدت الصور العديد من التعليقات.

وحرصت سارة نخلة، على الرد على التعليقات المتعلقة بزوجها المصري أحمد عبدالله محمود، والذي تنتظر قرار المحكمة حول قضية الطلاق التي قامت برفعها عليه منذ فترة.

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سارة قالت في إحدى تعليقاتها: “ربنا يسهله بعيد عني ويسعده بعيد عني مع الأحسن مني إن شاء الله، دي مش أول مرة بسافر ولا أول مرة بغير جو يعني مش حاجة جديدة عليا، أنا عايشة نص السنة برا مصر في أوروبا عند أهلي يعني حاجة عادية جدا مش حاجة تزعله أو تضايقه، ربنا يوفقه ويبعتله الأحسن دوما”.

وأضافت ردًا على حقه في منعها من السفر: “الراجل المصري يقدر يمنع عياله من السفر بس على كدا أما مراته ما يقدرش يمنعها طبعا و دا قرار أصدرته سوزان مبارك من زمان”.

وردت على متابع آخر وصفه بالغباء قائلة: “أول حاجة هو راجل محترم ومهما كان الّي بينا بس العشرة و الأصول ما بتقولش إن ممكن حد يغلط فيه مهما حصل هو زميل و صديق محترم و تاني حاجة هو لسه ما طلقنيش حضرتك أنا رافعه قضية ومستنية حكم المحكمة و دا فحد ذاته معناه انه لسه ذكي”.