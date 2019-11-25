رانيا فريد شوقي في لقطة جديدة من طفولتها مع والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

رانيا ظهرت في الصورة وهي في الطفولة مع والدها الفنان الراحل فريد شوقي، وشقيقتها عبير، وكتبت معلقة: «الأب الحنين رزق اللهم لك الحمد والشكر».

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جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بالصورة، ودعا لوالدها الفنان الراحل بالرحمة من خلال عدد من التعليقات.

فريد شوقي رحل في يوليو عام 1998، تزوج أكثر من مرة، وأنجب منى، ناهد، مها، عبير، ورانيا، وتزوج أكثر من مرة من بينهما الفنانة هدى سلطان.

تستعد الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، للمشاركة في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “سم العقرب”، حيث يشارك معها النجم ​​نضال الشافعي​، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وكانت رانيا فريد شوقي قد شاركت الممثل المصري يحيى الفخراني، في بطولة مسرحية “الملك لير”، والتي يشارك فيها أيضاً الممثلون أحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة، من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.