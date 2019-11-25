أنغام تحصد جائزة «هوليوود ميوزيك أووردز» لعام 2019

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية أنغام، فوزها بجازة “هوليوود ميوزيك أووردز”، على مستوى العالم لسنة 2019.

وجاءت الجائزة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا”، على مستوى مصر والوطن العربي.

ومن ناحية أخرى، تعمل أنغام، حالياً على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستوديو بصحبة رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة.

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وقالت أنغام في تصريحات صحافية: “بالفعل بدأنا في اختيار أغاني الألبوم الجديد، وفي الوقت الحالي أستمع إلى كل الأعمال التي تعرض عليَّ”.

وأضافت: “أتمنى أن يتواجد معي في الألبوم شعراء وملحنون وموزعون جدد، لأنني أحب تقديم الوجوه الجديدة، وأحب أن يبدؤوا مشوارهم معي، كما أحب تجديد الدماء في الألبوم، وبالفعل هنالك أغنية لشخص جديد في هذا الألبوم”.

وكانت أنغام، قد ظهرت مؤخرًا في مطار الكويت، وهي تضع نظارة شمسية كبيرة وكذلك أخفت شعرها بالكاب، وذلك حتى لا يتم التعرف عليها.

وعن سر ظهورها بالنظارة الشمسية خلال الكواليس أكد زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أن ذلك بسبب الإضاءة حتى لا تؤثر علي عينيها.