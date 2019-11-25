ابنة أمل رزق في عيد ميلادها: طلعتينا شبعانين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة الشابة لمى كتكت، رسالة خاصة لوالدتها الفنانة المصرية أمل رزق، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وذلك احتفالًا بعيد ميلادها

لمى، نشرت صورة لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: “أنتي أجمل وأحلى وأطيب وأحن ست في الدنيا ربنا ما يحرمنيش منك ومن ضحكتك اللي بتحلي أي حاجة في الدنيا.. أنتي سبب كل حاجة حلوة طول ما أنتي موجودة أنا عارفة إن أي مشكلة ممكن تتحل.. طلعتينا أنا وإخواتي شبعانين.. شبعانين حب فا خليتي قلب كل واحدة فينا نضيف”.

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وأضافت: “علمتينا الأصول حتى مع اللي ميعرفش الأصول.. عرفتينا إن في ربنا أكبر من أي حد فا مابقاش في مخلوق علي الأرض ممكن يخوفنا أو يكسرنا.. أنتي جميلة أوي من جواكي ومن بره.. أخدت منك نفس يوم ميلادك ويا رب اعرف أخد منك نص الحاجات الحلوة اللي فيكي.. كل سنة وأنتي السند والأمان والحب كله”.

يذكر أن الفنانة الشابة لمى كتكت، هي الخطيبة السابقة للفنان المصري محمد الشرنوبي، ولكنهما انفصلا بعد فترة وجيزة من الاحتفال بخطبتهما.