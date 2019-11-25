فوضى عارمة في حفل حمو بيكا بالأردن والأمن يتدخل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا مطرب المهرجانات حمو بيكا، حفلاً غنائيًا في الأردن حضره عدد كبير من الجمهور.

حمو بكيا، قدم خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيه وسط تفاعل من الجمهور معه، ولكن سرعان ما شهد حالة من الفوضى والاشتباكات بين الجمهور والأمن بسبب عدم التنظيم الجيد.

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ونقلت الصحف الأردنية تصريحات لنقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، عن تعهد حمو بيكا، بتجنب “الإسفاف” خلال حفله، وقال الخطيب إن ممثلاً عن حمو بيكا، وقع على تعهد، قبل أيام من إقامة الحفل بالابتعاد عن الإسفاف، خلال حفله في عمّان.

وأوضح أن النقابة طالبت أيضا بـالتزام كلمات أغاني حمو بيكا بمنظومة القيم، وحول منعه من الغناء في بلده مصر والموافقة على غنائه في الأردن، ذكر الخطيب أن نقابة المهن الموسيقية في مصر، لم ترسل لنقابة الفنانين الأردنيين أي طلب حول الأمر.

يذكر أن حمو بيكا ممنوع من إقامة الحفلات في مصر بقرار من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، إلا أنه اتجه لإحياء العديد من الحفلات خارج مصر، وتشهد حفلاته إقبالاً جماهيرياً كبيراً.