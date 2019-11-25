حنان مطاوع تنشر صورة جديدة لابنتها وتتلقى عبارات الغزل.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع جمهورها في صورة جديدة لابنتها عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام».
حنان نشرت صورة لابنتها كشفت عن يدها وشعرها فقط، وكتبت معلقة:«يارب احفظها واسعدها وارضي عنها واسعد كل الناس صباح المحبة».
الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور وزملائها بالوسط الفني، ومن الفنانات اللاتي علقن إيمان العاصي، بدرية طلبة، ومي كساب.
حنان مطاوع فاجأت جمهورها منذ شهرين بإنجاب طفلتها الأولى، ونشرت صورة لها برفقة زوجها ووالدتها في المستشفى.
يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة عبد الغني، كارولين خليل، وتأليف هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.
الفنانة المصرية قالت إنها اكتشفت حملها أثناء تصوير المسلسل، ولكنها أخفت خبر الحمل، وتحملت كل مشاق التصوير لساعات طويلة.
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