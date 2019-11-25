سمية الألفي تروي تفاصيل قصة حب فاروق الفيشاوي وليلى علوي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية سمية الألفي، للمرة الأولى عن قصة الحب التي جمعت طليقها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة ليلى علوي.
سمية الألفي، قالت خلال حوارها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه رغم قصة الحب التي جمعت فاورق الفيشاوي وليلى علوي فإن علاقتها بـ ليلى لم تتأثر أبدًا، ولم أكره أي واحدة من النساء اللواتي جمعته بهن علاقات عاطفية.
وأضافت، أنها تحدثت مع ليلى علوي، أثناء تصويرهما فيلم “الموظفون في الأرض”، بعد انتهاء علاقتهما بالفعل.
وتابعت: “كنا في بريك ومريحين أنا وهي على السرير جنب بعض، قالت لي على فكرة أنا بعد ما عرفتك كويس وقربت منك، وقربت من فاروق وعرفته كويس يتعملك تمثال في ميدان التحرير، قولتلها: ليه يا ليلى ده فاروق لذيذ؟ قالت: اه هو لذيذ بس متعب.. قلت لها اه.. وقالت: شقي قولتلها اه.. قالتلي انتي كنتي مستحملة ده إزاي”.
واختتمت كلامها قائلة: “ليلى علوي لما جت المسجد في جنازته، جات حضنتني وعزتني.. وقتها طلعت مني كلمة غريبة أوي معرفش إزاي.. قولتلها حبيبنا راح.. وأغرقنا في البكاء”.
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