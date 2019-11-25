شريف منير يرد على منتقدي رقصه في مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري شريف منير، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لرقصه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

شريف منير، تلقى العديد من التعليقات التي هاجمته على رقصته فرد عليها قائلًا: “بتعبر عن حالة سعادة.. والمخرج ماقالش حاجة.. وأنا عملت كده من نفسي.. عارفة حضرتك لما يجيلك خبر حلو .. ممكن تسقّفي وتنطي من الفرحة.. أنا بقى عملت كده بدل ما أسقّف”.

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وهاجمته أخرى قائلة: “طيب والنبي مش مكسوف من نفسك وإنت راجل كبير كدا تعمل الحركات دي”، ليرد عليها بقوله: “ليه حضرتك قاسية في كلامك؟ أنا طول عمري بعمل إللي بحس بيه وأنا مش خجلان.. أنا بعيش على طبيعتي.. على العموم لو كنت عبّرت عن فرحتي بطريقة ضايقتك.. فسامحيني وشكراً”.

وعن رأيه في أزمة ابنته أسما، والتي أثارت الجدل حول تصريحها بشأن الشيخ الشعراوي، والتي وصفته بأن آراءه متطرفة، رد شريف، على أحد التعليقات التي تتساءل حول هذا الأمر قائلاً: “أنا هرد بحاجة صغيرة ومش هعلق على الموضوع ده تاني.. بس احتراما لحضرتك هرد.. خانها التعبير.. بدال ما تقول آراء متشددة قالت متطرفة.. انتهى”.

وعن ظهوره في الحفل وهو يمضغ اللبان اعتذر لإحدى المتابعات والتي انتقدت سلوكه قائلًا: “كانت غلطة غير مقصودة بسبب التوتر.. عند حضرتك حق تحياتي”.