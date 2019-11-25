حسن حسني عن شائعة وفاته: خايف أموت ماحدش يحس بيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري حسن حسني، عن انزعاجه الشديد من انتشار شائعة وفاته خلال الساعات الماضية، وتكرارها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

حسن حسني، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: “مستعجلين على إيه لما يجي أجلي هروح من غير أودع حد”، وأكد أن هذا الخبر تسبب في بلبلة كبيرة داخل عائلته، وأن أبنائه عندما سمعوا الخبر جاءوا إلى منزله الساعة الواحدة وكانت حالتهم صعبة جدًا.

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وتساءل عن الفائدة من نشر شائعة وفاته، خاصة أنها للمرة الثالثة لإطلاق هذه الشائعة في وقت قصير، وأبدى قلقه من عدم الشعور به يوم وفاته قائلًا: “دي كلها بروفات خايف لما يجي وقت التصوير وأموت ماحدش يحس بيا، ولن أصعب على الناس، وهيقولوا إنه بيموت كل يوم”.

وأكد أنه في كل مرة تخرج شائعة وفاته كان يكون مبتهجًا ولكن في هذه المرة تضرر نفسيًا بسبب ما رآه من تأثر أولاده وأصدقائه، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من خارج مصر للاطمئنان عليه.