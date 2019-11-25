وافقت بعد إلحاح ولم تنجب منه.. تفاصيل زواج عفاف شعيب من «حمى» المطربة أصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية عفاف شعيب، عن زوجها الراحل رياض العريان، (والد المخرج طارق العريان، زوج المطربة أصالة)، والأسباب التي دفعتها للإنفصال عنه، وفارق السن بينهما في ذلك الوقت

عفاف شعيب، قالت خلال لقائها في برنامج “تحيا الستات”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “النهار”، الزوج يكون سند لكن عندما تكبر المرأة تبدأ الغيرة بين الزوجين، منك وعليكي، حتى لو كان الزوج في مكانة كبيرة.

وأضافت، أن أكثر الأشياء التي كانت تثير غضب زوجها رياض العريان، هو لقائها مع المعجبين أو طريقة استقبالها عند سفرها للخارج، وكانت ترد عليه بأن هؤلاء جمهورها وأنه كان يشجعها في البداية.

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وأكدت أنها طلبت الطلاق بعدما رأت أشياء كثيرة رفضت ذكرها خلال الحلقة.

عفاف شعيب قالت: “الزواج يكون عقد إما أن يستمر أو ينتهي وهناك ناس تتحمل وناس لا وكان هناك أشياء كثيرة لم تجعلني اتحمل كالغيرة وغيرها وحاولت إرضائه ولكن لم ينجح الأمر”.

كما وصفت زوجها الراحل بانه كان إنسان جيد جدًا ولكن شيطان الإنس والجن، عندما بدأ اسمي يظهر من غيره وبدأ يسمع لهم انهارت علاقتنا، وبعد الانفصال حاول العودة كثيرًا ولكن لم أوافق على ذلك،

وأوضحت أنها وافقت على الزواج به في بداية الأمر، بعد إلحاح حسين كامل المخرج، خلال مشاركتها في “أفواه وأرانب”، وكانت وقتها فنانة جديدة ولكن بدا اسمها يعرف، وكان وقتها رياض العريان قد توفيت زوجته وكان جدع جدًا وكريم وكان حاميني، مشيرة إلى أن فارق السن بينهما كان 17 عامًا.