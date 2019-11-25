مايا دياب تفاجئ محبيها بـ”لوك” جديد – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “لوك” جديد وجريء أطلّت فيه من خلال صورة جديدة على “إنستجرام”.
وظهرت بشعر مجعّد على طبيعته كما لم تطلّ سابقًا. وعلّقت دياب على صورتها المرفقة، قائلةً: “مزاجي يتبدّل ويعتمد على ما إذا كان تجعيد شعري بحالة جيدة أو سيئة، واليوم أشعر بأنني على ما يرام”.
على صعيد آخر، تخوض مايا دياب تجربتها الأولى في عالم المسرح، من خلال مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي تتعاون فيها مع النجم المصري حسن الرداد كما سبق وذكرنا عبر صفحات موقعنا.
المسرحية سيتم عرضها بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل وهي من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
الجدير ذكره أن مايا كانت قد صورت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.
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