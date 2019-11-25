نادين نجيم في رمضان ٢٠٢٠: أمل وقوة وحب

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّثت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن مسلسلها الرمضاني المقبل بعنوان “20/20” الذي ستؤدي البطولة فيه مع النجم السوري قصي خولي.
وكشفت نادين القليل عن هذا العمل الدرامي، فكتبت عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “رمضان 2020 ومسلسل 2020 يحمل الأمل والقوة والحبّ بكل ما في الكلمة من معنى. شو بتتوقعوا يكون اسم الشخصية والدور يلي رح إلعبه؟”.
والجدير بالذكر أن هذا العمل سيشكل التعاون الثاني بين نجيم وخولي، إذ سبق أن تعاونا للمرة الأولى في موسم رمضان 2019 في مسلسل “خمسة ونص”.
وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.
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