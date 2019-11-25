أحلام في الصدارة بعد 24 ساعة على طرح جديدها

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة الإماراتية أحلام، حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني”، عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتصدّر الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولًا – Trending في عدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي بعد أقل من 24 ساعة على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن أحلام تلقت العديد من سائل التهنئة بعد إصدار الأغنية، فغصّت صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بأجمل كلمات الثناء والإعجاب من زملائها الفنانين ومحبّيها في مختلف أنحاء العالم.

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أستغني”: