ياسمين صبري تستقر على “فرصة تانية” لخوض سباق دراما رمضان 2020

متابعة بتجــــــــــرد: تعاقدت النجمة المصرية ياسمين صبري مع شركة “سينرجي” على بطولة مسلسل “فرصة تانية” لتخوض به سباق دراما مضان 2020.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، أما المعالجة الدرامية فهي لمحمد سيد بشير، والعمل من إخراج مرقس عادل، ويجري فريق العمل بروفات مكثفة قبل بدء التصوير خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى اختيار باقي الأبطال المشاركين فيه.

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين صبري قدّمت مسلسل “حكايتي” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري.

مسلسل “حكايتي” يعتبر أوّل بطولة درامية مطلقة لـ ياسيمين صبري وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.