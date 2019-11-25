أحمد حلمي يسترجع ذكريات الزمن الجميل – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: استرجع النجم المصري أحمد حلمي ذكريات عمر المراهقة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر أحمد حلمي صورة له من سنّ المراهقة، وعلّق عليها بأسلوبه الطريف المعهود، فكتب: “الزمن الجميل لما كانت الاقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونه ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدي الا الترنج البني”.

على صعيد الفني، يخوض أحمد حلمي تجربة جديدة من خلال فيلم وثائقي طويل، يحكي خلاله قصة حياة الفنان الكوميدي الشهير، الملقب بـ “رائد الكوميديا” تشارلي شابلن.

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وقد انتهى حلمي بالفعل من تصوير الجزء الخاص به ضمن أحداث الفيلم، الذي يحمل اسم “مؤثرون”. ويعد الفيلم، واحداً من ضمن سلسلة أفلام أخرى عن أبرز النجوم المؤثرين في السينما العالمية وما تركوه من أثر في الجمهور على مستوى العالم. وتقوم بإنتاج سلسلة الأفلام شركة إنتاج إنكليزية عالمية.

تم اختيار أحمد حلمي من بين عددٍ كبيرٍ من نجوم الكوميديا في الوطن العربي. وسيعرض الفيلم في عددٍ من المهرجانات الفنية العالمية قريبًا.

وفور انتهاء حلمي من تصوير الجزء الخاص به، عاد من لندن إلى مصر، ليبدأ تجهيزات فيلمه الجديد، الذي وعد الجمهور أن يكون عودةً قويةً له.