تويتر يواجه الأخبار المزيفة في الشرق الأوسط بهذه الحملة

متابعة بتجــــــــــرد: تحاول مواقع التواصل الاجتماعي ومن أهمها منصة “تويتر” الحفاظ على مصداقيتها. والتعمُّق أكثر مع المجتمع من خلال حملات ومبادرات مختلفة. ولعلّ أبرزها الحملة الأخيرة. التي أطلقتها منصة تويتر للتوعية بالسلامة في منطقة الشرق الأوسط.

ونشر حساب تويتر الخاص بالشرق الأوسط عدّة مقاطع مصوّرة باللغة العربية. التي تهدف إلى رفع مستوى وعي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. حول إمكانية تحديد المحتوى المُزعج. وكيفية الإبلاغ عن السلوكيات المزعجة.

وتأتي الحملة الأولى من نوعها، في إطار أولويات منصَّة تويتر. التي تواصل تعزيز صحة وإيجابية المحادثات العامة بين الناس. ومساعدة المستخدمين في خطواتهم نحو العثور على معلومات دقيقة وموثوقة. بالإضافة إلى الشعور بالأمان عند المشاركة في المحادثات على المنصة.

تعتمد الحملة في محتواها على حِزمة من النصائح. إلى جانب الأساليب التي من شأنها أن تُساعد المستخدمين على تحديد الحسابات المزيفة. وكذلك السلوكيات المزعجة للتغريدات والوسوم على حدٍ سواء.

وتوضح الحملة نوعية التسهيلات التي يقدمها تويتر للمستخدمين. عند تحديد نوع السلوكيات المزعجة التي يرونها عند إعداد التقارير.

ويمكن لمستخدمي تويتر تحديد نوع السلوك المُزعج. ضمن مجموعة مختلفة من الخيارات. بما في ذلك استخدام وظيفة الرد على الرسائل المزعجة و”هذا الحساب الذي يقوم بالتغريد مزيف”.

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وركزّت الحملة أيضاً على التحركات التي قام بها تويتر. في إطار تصديه للسلوكيات المزعجة التي تتم على منصَّته.

وتعتمد شركة تويتر على تكنولوجيا فائقة أثناء عمليات التصدي للمشاركات المزعجة. باستخدام التعلّم الآلي في تحديد المحتوى الذي يحتاج للمراجعة البشرية.

وعندما يلاحظ تويتر أي تغييرات غريبة ومفاجئة في سلوك أي حساب. مثل أن يقوم الحساب بشكلٍ مفاجئ بنشر تغريدات كثيرة تبدو غير مرغوب فيها. يقوم بغلق الحساب على الفور. ولا يتم إعادة فتح إلا بعد أن يؤكد صاحب الحساب مدى قدرته على التحكم في حسابه.

جدير بالذكر أن تويتر بدأ حملته بمواجه الحسابات المزيفة قبل عدّة أشهر. إذ أغلق نحو 291 مليون حساب تم التأكد من كونهم حسابات مزعجة. وذلك في الفترة بين يوليو 2018 ويونيو 2019.

كما انخفضت نسبة حسابات السلوكيات المزعجة. التي واجهتها أنظمة تويتر إلى نحو 50٪ خلال النصف الأول من العام الجاري (2019).