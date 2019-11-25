ميسي يتحدى ابنه الصغير بهذه الطريقة المرحة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر قائد منتخب الأرجنتين ونجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. مقطع فيديو جديد له مع ابنه الأصغر “سيرو”. وهما يخوضان تحدٍ طريف بواسطة زجاجة مياه بلاستيكية.

وكما ظهر في الفيديو، يقوم ميسي بتقليب الزجاجة أمام ابنه. في محاولة لتحدي قدرة ابنه على الإمساك بالزجاجة قبل أن يخطفها ميسي بسرعة. وسط ضحكات طفله.

ويشتهر عن ميسي (32 سنة) حرصه على الظهور المستمر مع أطفاله. ولميسي 3 أبناء من زوجته الأرجنتينية أنتونيلا روكوزو (31 سنة). وهم: (تياغو 6 سنوات، ماثيو 3 سنوات، وسيرو 20 شهراً).

وفي مارس من عام 2018. ظهر ميسي عن طريق منشور له على فايسبوك. في صورة وهو يمسك بأصابع مولوده الجديد. الذي أسماه “سيرو”. وكتب معلّقاً على المنشور: “أهلا وسهلا سيرو! بفضل الله سارت الأمور بشكل ممتاز، هو ووالدته بحال جيدة جداً. نحن سعداء جداً”.

يُذكر أنه في يوليو الماضي. تحدّث ميسي عن نجله “ماثيو”. ووصفه بأنه “فاكهة العائلة” والأكثر إثارة للمواقف الكوميدية في أسرته الصغيرة.

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وكانت تلك التصريحات ضمن حديث لميسي عن أسرته. إذ أكد أن “ماثيو”، يحتفل بأهداف ريال مدريد من أجل استفزاز شقيقه الأكبر “تياغو”.

وأضاف نجم الأرجنتين :”كثيراً ما يكون ماثيو مصدراً للضحك والمرح. إذ يحاول كثيراً استفزاز شقيقه تياغو. سواء بكرة القدم أو بأشياء أخرى أكثر مرحاً. ولقد احتفل بأهداف فريقي ليفربول وفالنسيا أمام برشلونة لنفس السبب”.

وحضر ميسي قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية. لمشاركة منتخب بلاده في المباراة الودية التي أقيمت في السعودية بين الأرجنتين والبرازيل.

وعقب المباراة. نشر ميسي عبر حسابه الرسمي على إنستاغرام، رسالة شكر إلى المملكة العربية السعودية. ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وضم المنشور أيضاً مقطع فيديو قصير، جمع بين ميسي ومعالي المستشار. وهو الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات.