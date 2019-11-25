رد فعل إياد نصار بعد حديث السيسي عنه – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان إياد نصار عن رد فعله بعدما أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدوره في فيلم “الممر”، خلال تكريمه لأبطال العمل مؤخرًا.

وأوضح نصار في مقابلة تلفزيونية، أنه تفاجأ بحديث السيسي ولم يكن يتوقع ذلك، لافتًا إلى أن الأمر أسعده بشدة، وجعله يشعر بالفخر بقصة الكفاح التي عاشها حتى وصل إلى هذه المرحلة في مسيرته الفنية.

وتابع “تفاجأت بكلامه، وطبعا كانت إشارة مهمة من الرئيس إن الدور مميز، كانت لحظة حلوة جدا، كنت فخور بنفسي وأنا رايح في الطريق للاحتفال. أنا شاب كافحت وقادم من الأردن والآن يتم تكريمي من رئيس مصر أمام الجميع ومع فنانين مصريين! هذا أمر يدعو للفخر”.

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فيلم “الممر” من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد.

ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

“الممر” تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.