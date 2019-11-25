فاطمة الطائي: أشعرُ في مصر بشيء أصيل وفريد من نوعه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة الإماراتية فاطمة الطائي، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "سيدة البحر"، موضحةً أنّه يحمل أسلوبًا لم يسبق أن رأته في فيلم خليجي، حيث اعتمد على "الترميز" ما أعطى عمقًا للشخصيات.

وقالت فاطمة الطائي، في لقاء خاص مع "فوشيا" إنها تجسّد شخصية الأم التي تزوجت في سن مبكرة وتحاول التعايش مع الضغوطات التي تواجهها في المجتمع.

وأكّدت الطائي، أنَّ اللهجة كان بها صعوبة ولكنها ممتعة، موضحةً أنَّ الممثل لا بدَّ أن يكون ملمًا بكل شيء من حيث اللهجة واللغة والخلفية الثقافية ومن خلال هذا تم قبول الجمهور لدورها.

وأكّدت أنها من أسعد الفنانين بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأن الفيلم يحمل قصة في المجتمعات العربية.

وأشارت أنها تسعى للعمل في السينما المصرية في الفترة المقبلة لأنها تاريخ لا ينكره أحد متمنيةً مشاركتها في عمل تاريخي لتتحدّث باللغة العربية الفصحى.

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وعن إطلالتها قالت إن فستانها من "ذا أورفيك" وهو تصميم فريق إماراتي والميك آب قامت به وجدان.

ومؤخرًا حصد الفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين جائزة "فيرونا "عن فئة الفيلم الأكثر إبداعًا، ضمن أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، وذلك عن فيلمها الروائي "سيدة البحر".

ويُعد فيلم "سيدة البحر" أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، وتُقدمّ أحداثه في إطار أسطوري جامح يستكشف قضية تغيير الواقع على دور المرأة في المجتمع من خلال قصّة خيالية لفتاة صغيرة تقرّر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدّى التقاليد "المظلمة" التي تتبعها قريتها، والتي تتمثّل في تقديم الإناث من أطفالهم لمخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.

ويُجسّد بطولة الفيلم كل من الفنانين بسيمة حجّار، أشرف برهوم، يعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي، وهو من إنتاج شركة إيمج نيشن أبو ظبي.

وتمّ تصوير أحداث الفيلم في سلطنة عُمان، حيث توافرت المناظر البحرية والبيئة الصخرية التي تعكس أجواء الفيلم الخيالية وتلائم نمطه الأبيض والأسود.

ومنذ أن تم عرض فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" المرموقة في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 76، والفيلم يسجّل نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا قويًا.