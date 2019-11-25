شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ودرة وكندة وشيرين رضا يحضرن عرض فيلم "احكيلى" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين على السجادة الحمراء فى عرض الفيلم المصرى "احكيلي" المشارك فى المسابقة الدولية فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41، منهم ليلى علوى، إلهام شاهين، درة، كندة علوش، شيرين رضا، لبلبة، بسنت شوقى، أحمد داوود، إنجى المقدم، إنجى أبو زيد، غادة إبراهيم، رانيا منصور، نورهان منصور، مريم حسن، محمد حفظى، عمرو منسى، المخرج أبو بكر شوقى، وذلك بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.

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وحضرت المخرجة ماريان خورى عرض فيلمها "احكيلي" وصناعه واحتفلوا سويا على السجادة الحمراء، كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من، النجم خالد سليم، النجمة نور اللبنانية، الفنانة عبير صبري، الإعلامية بوسى شلبى.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التى يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان فى مجال السينما "الأم" هى مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هى ابنتها "سارة" التى تدرس السينما فى كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص فى عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التى ظهرت فى أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية، أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة فى مسرح الحياة.